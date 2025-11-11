Marjorie de Sousa presume la decoración navideña de su hogar

Suscríbete a nuestros canales

A solo días para el mes de diciembre la actriz y exreina de belleza venezolana Marjorie de Sousa, mostró la hermosa decoración de su hogar. El lunes 10 de noviembre, la explosiva rubia posteó un video junto a su pequeño Matías Gregorio, presumiendo cada rincón de su residenciada llena de amor y lujo.

Una decoración de altura

La belleza aseveró que la navidad es su época favorita del año, por eso dedica mucho tiempo en buscar lo mejor para llenar su casa de belleza y luces, con los tradicionales colores rojo, verde y blanco.

Para tan importante momento Marjorie optó por el servicio de Casa Merlina, para ayudarla en cada momento de la decoración, en especial con el árbol en color blanco, que tiene bolas de diversos colores y un enorme lazo en rojo.

Un llamativo cascanueces y un gran lazo también es parte de la decoración de la artista, para la entrada de su residencia.

Mensaje de agradecimiento

“Como saben la Navidad es mi época favorita. Amo trabajar con las chicas de Casa Merlina, tienen un hermoso talento y sobre todo amor por lo que hacen. Gracias por estar con nosotros un año más”, escribió

Los casi diez millones de seguidores de Marjorie no dudaron en aplaudir cada rincón de su hogar y de ver a su pequeño hijo, emocionado por la casa, en una época de unión, cariño y respeto familiar.

“Wow que increíble la magia de la Navidad”, “Wow y más wow hermosa tu navidad”, “Quedó divino”, son algunas de las opiniones en redes.