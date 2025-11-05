Marjorie de Sousa enfrentada con preguntas sobre Julián Gil, el padre de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Marjorie de Sousa vivió un delicado momento en México, durante un encuentro con periodistas que no dudaron en preguntarle por Julián Gil, padre de su hijo Matías Gregorio. La situación escaló bastante fuerte, al punto que tuvieron que llevársela en medio de una gran multitud.

Reporteros contra la venezolana

Marjorie estaba con Lucía Méndez y otras artistas, cuando la turba de periodistas comenzó a preguntarle por Julián, con quien ha sostenido múltiples problemas desde la ruptura, al punto de no dejarlo ver al pequeño hoy de 8 años.

Los reporteros totalmente insistentes no dejaban pasar a la guapa rubia que participó en el Miss Venezuela, muchos cuestionándola el no dejar que Gil vea al pequeño y opine sobre su educación.

“Es su padre tiene el derecho y ella se lo está negando”, dijo una reportera sin nada de filtros.

Sin decir una sola palabra, la venezolana se retiró del lugar en compañía de sus compañeras y un poco afectada por la lamentable situación, que una vez más crea conflicto en un encuentro con los medios.

Delicada situación

En abril del 2017 los artistas decidieron hacer pública su ruptura, comenzando un proceso de problemas y conflictos que hasta hoy presentan.

Este año Julián habló en un programa que Marjorie le cayó a golpes en una ocasión y que el comportamiento de su madre era muy malo por según ser una mujer “adicta al alcohol”.