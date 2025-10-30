Marjorie De Sousa integra elenco de importante producción en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Marjorie De Sousa seguirá derrochando talento en las pantallas de Telemundo, con la producción “Lobo, morir matando”. La planta ubicada en Miami, ha anunciado la nueva serie de acción y suspendo, cuya producción se grabará en la ciudad de México.

Gran momento

La guapa criolla que tiene un hijo llamado Matías Gregorio, estará compartiendo con grandes artistas de la pantalla hispana como Eduardo Yáñez, Gabriel Porras, Ofelia Medina, Rafael Novoa y Dominika Paleta.

La producción está escrita por Indira Páez, dirección de Enrique Begné, Carlos Carrera, Rolando Ocampo y producida en su totalidad por Telemundo Studios.

A través de Instagram la rubia de 45 años ha posteado en Instagram un video reunida con el grupo de actores y directivos en los preparativos para la producción, de la cual no se conoce fecha y hora de estreno.

Cosechando éxitos

“Feliz”, ha escrito Marjorie en el pie de foto, posando muy sonriente con todo el equipo de un proyecto más en su larga carrera en la televisión internacional.

La artista estuvo en el 2024 participando en la novela “El Conde: Amor y honor” de Telemundo, con el personaje de Cayetana Carrá. Un personaje que estuvo cargado de dulzura, brillo y autenticidad.