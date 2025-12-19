Jimena Araya "Rosita" acusada de estafa en cuatro cajeros en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la modelo y actriz venezolana Jimena Araya mejor conocida como “Rosita”, sigue en el foco de comentarios. Todo esto debido a que la Fiscal Federal del estado de Nebraska, presentó acusaciones en contra de la criolla por supuesto apoyo a una organización criminal en el robo de cajeros.

Acusación en contra “Rosita”

En la acusación impuesta el 9 de diciembre de 2025, la fiscal aseveró que la modelo de 42 años apoyó el despliegue de un robo de millones de dólares en cajeros automáticos en Nebraska, Estados Unidos.

Notificaron que la organización criminal en la compañía de Jimena, habrían utilizado un programa llamado jackpotting, diseñado para infiltrarse, dañar y acceder sin permiso a sistemas informáticos y redes.

“Ha sido fotografiada públicamente en fiestas y eventos sociales junto a miembros de una organización criminal. Han utilizado el jackpotting para robar millones de dólares en Estados Unidos y luego transferir los ingresos entre sus miembros y asociados para ocultar el dinero obtenido ilegalmente", dijo la autoridad.

Un total de 54 personas también son acusadas de estar en el robo y ser parte de la banda criminal, que de ser capturados podrían hasta pagar condenas de 335 años en prisión.

Sanción contra Jimena

Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió una sanción en contra de la criolla, por presuntos vínculos con una organización criminal y lavado de dinero.

Hasta el momento la venezolana que participó en importantes programas de televisión como “Cásate y verás" y “A qué te ríes”, no se ha pronunciado.