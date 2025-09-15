Jimena “Rosita” Araya cuenta la verdad detrás de su pareja

Suscríbete a nuestros canales

La vida amorosa de la modelo y actriz venezolana Jimena "Rosita" Araya siempre ha sido controvertida desde el asesinato de su expareja Luidig Ochoa en 2014. Sin embargo, desde hace un par de años ha mantenido un noviazgo con un misterioso hombre lejos de los reflectores y redes sociales.

Para “Rosita” las lecciones que ha tenido en la vida con respecto a sus relaciones amorosas han sido suficiente para entender por qué debe cuidar su privacidad. En una reciente entrevista para el programa “Con Voz Propia”, se extendió al hablar sobre este tema del cual muchas veces ha sido cuestionada.

“Después de tantas cosas que yo he pasado en mi vida, mi parte amorosa yo la he apartado muchísimo de los medios”, afirmó la famosa que se dio a conocer en el espacio humorístico “¡A que te ríes!”.

Privacidad en la relación

En cuanto a su pareja, Jimena Araya confesó que no le gusta el medio artístico de las redes sociales, por lo que prefiere mantenerse alejado del ojo público. Son pocas veces que la actriz criolla muestra el rostro del padre de su hijo.

“A él no le gustan las fotos, él no le gusta nada de este medio, me lo respeta porque él me conoció así con esto, a veces sí publico fotos”, dijo.

De igual manera, confirmó que lleva 7 años de puro amor, siendo la privacidad de su relación la clave para durar tanto tiempo. En la actualidad, ambos tienen un hijo llamado Uziel de 2 añitos, el cual nació el 15 de septiembre de 2023.

Desde hace muchos años la modelo se alejó de la televisión nacional con la suspensión del programa de humor, pero ha estado activa en sus plataformas digitales con una comunidad de más de 3 millones de seguidores.