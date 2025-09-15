Jimena “Rosita” Araya recuerda la trágica muerte de Juan Carlos Adrianza

Suscríbete a nuestros canales

Más de 10 años después de la muerte del actor y humorista Juan Carlos Adrianza, su excompañera Jimena “Rosita” Araya recordó con dolor su trágico desenlace en una entrevista, en la cual reveló varios detalles inéditos del accidente que le quitó la vida.

La actriz venezolana se abrió por completo al contar lo sucedido en el accidente ocurrido en 2011, cuando el conocido como “El Fabuloso”, Juan Carlos Dávila y una asistente del equipo tuvieron un desafortunado desenlace.

De acuerdo a Jimena Araya, los involucrados iban tomados y a alta velocidad en la vía cuando sin poder percatarse impactaron contra una góndola estacionada en la carrera que no tenía luces ni señales.

La recordado “Rosita” fue quien llamó a todo el equipo de producción y el canal para anunciarle lo sucedido, también llamó a los servicios de emergencias.

“Ellos iban adelante de nosotros y yo iba detrás. Ellos iban a mucha velocidad, ellos iban tomando y escuchando música a todo volumen, la góndola estaba atravesada del lado derecho y esa vía es muy angosta, no vieron y cuando ellos aceleran venía un carro de frente (…) cuando intentan esquivar tenían a la góndola del lado derecho”, relató.

Un llamado de conciencia

En medio de la entrevista en el programa “Con Voz Propia” Jimena, hizo un llamado de conciencia a todos los conductores a no excederse del límite de velocidad para evitar accidentes de tránsitos que al año les quita la vida a miles de personas alrededor del mundo.

Para la modelo no ha sido fácil superar aquellas imágenes en su cabeza del accidente. “Fue algo muy fuerte, muy muy duro”, afirmó.

Accidente que acabó con la vida de Juan Carlos Adrianza

El joven actor Juan Carlos Adrianza se dio a conocer en televisión nacional gracias al espacio de humor “¡A qué te ríes!” en su sketch “Los Fabulosos” junto a su colega Juan Carlos Dávila, único sobreviviente del siniestro.

En la noche de 2 de siembre de 2011, un terrible accidente en la carrera a Calabozo acabó con su vida, junto a él falleció María Gabriela Rengifo, periodista y asistente. El equipo se trasladaba a un evento.

La noticia fue un trago amargo para el medio artístico venezolano por cómo sucedieron los hechos. “El Fabuloso” se había ganado el respeto y cariño de los televidentes.