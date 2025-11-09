Farándula

Julián Gil comparte hermoso gesto con su hijo durante su boda

Por

Kleimar Reina
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 11:35 am

El actor no podría estar más orgulloso por este nuevo capítulo en la vida de su hijo 

El galán de telenovelas Julián Gil está de celebración por la reciente boda de su hijo Julián Gil Jr., quien unió su vida junto a la de su ahora esposa Mikaela.

En redes sociales el actor compartió los mejores momentos de la ceremonia que, si bien fue privada, Gil no dudó en postear un encuentro emotivo con su hijo en donde lo ayuda con su vestimenta, la cual tiene plasmado una fotografía de ellos en el interior.

“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda. Verte dar este paso me llena de orgullo y amor. Te deseo una vida llena de amor, respeto y sueños cumplidos”, escribió.

Además, publicó parte de lo que fue el festejo que se llevó a cabo el sábado 08 de noviembre. Julián estuvo acompañado de su esposa Valerian Marín con quien se casó en diciembre de 2024.

Julián Gil y la relación con sus hijos

Julián Gil siempre ha mostrado la gran conexión y cariño que tiene con sus hijos, en especial los mayores Nicolle Alejandra y Julián Jr., quienes han estado alejados de los reflectores.

Sin embargo, la mala relación que mantiene con Marjorie de Sousa ha obstaculizado sus acercamientos con Matías, su hijo menor, pese a que muestra interés para ser parte de su vida.

