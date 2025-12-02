Reconocido exfutbolista sufre la pérdida de su hijo de 5 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol mexicano se vistió de luto el 28 de noviembre de 2025, cuando se confirmó la muerte de Emilio Navarro Canales, hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro. La noticia fue difundida oficialmente por Club León, club en el que Navarro pasó gran parte de su carrera.

La lucha del pequeño de 5 años

Hace unos meses, Emilio había sido diagnosticado con una falla hepática aguda, una condición grave que requirió un trasplante de hígado urgente.

Ante la gravedad, su papá abrió una campaña de recaudación de fondos por medio de la plataforma GoFundMe buscando juntar hasta 3.5 millones de pesos para cubrir los costos médicos.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar y excompañeros, equipos y aficionados del fútbol se volcaron en apoyo. Pero, aunque se reunieron más de 2 millones, no se alcanzó la meta completa. A pesar de ello, el trasplante se realizó en septiembre.

El triste adiós a Emilio

Tras la operación, hubo un rayo de esperanza y en octubre, el pequeño obtuvo su alta hospitalaria después de más de 70 días internado. Padres, familiares y seguidores respiraron aliviados, pero esa calma fue efímera.

Semanas después, el cuerpo de Emilio presentó complicaciones que terminó no pudiendo superar. Su corazón se apagó esa mañana del 28 de noviembre.

En su comunicado, Club León expresó condolencias: “Descansa en paz, querido Emi. Nuestro cariño para Fernando Navarro, su familia y amigos”.