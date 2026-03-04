Real Madrid: Rodrygo, otra víctima de las rodillas

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo Goes recibió la peor noticia posible para un jugador de fútbol. El atacante del Real Madrid se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecho con afectación al menisco lateral. Esta es la quinta lesión de cruzado que ocurre en la plantilla del equipo blando desde 2023.

El brasileño se une a una particular lista negra: Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal y Eder Militao (2 veces) se lesionaron del ligamento cruzado de alguna de sus rodillas. Esto deja en evidencia una fragilidad física en la zona, complicando al equipo desde la temporada 2023.

Durante la campaña 2023 en fecha FIFA con Brasil, Rodrygo sufrió una rotura parcial del ligamento. En ese momento se trató de manera conservadora para jugar. En aquella oportunidad fue positivo, para este caso, solo queda la cirugía y un plan de recuperación óptimo.

¿Cómo queda el ataque del Real Madrid tras la baja de Rodrygo?

Álvaro Arbeloa tiene un problema mayúsculo con la baja de Rodrygo tras su lesión de ligamento. El Real Madrid solo cuenta en ataque con Vinicius Jr, Brahim Díaz, Gonzalo García y Franco Mastantuono. Esto para enfrentar al Manchester City por Champions y lo que resta de marzo.

De hecho, Mastantuono con su expulsión no estará contra el Celta de Vigo en Balaídos; una baja sensible porque deja al técnico español con muy pocos efectivos para configurar su ataque. La situación del club merengue cada vez está peor y no parece que haya solución.

Calendario del Real Madrid para marzo