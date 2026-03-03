Así queda el ataque del Real Madrid con las lesiones de Mbappé y Rodrygo

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se asoma al abismo táctico. Lo que a principio de temporada se proyectaba como la delantera más temible del planeta, se ha convertido, por obra de la fortuna y la indisciplina, en un solar.

Con la enfermería llena y las sanciones castigando al grupo, el ataque madridista ha quedado reducido a la calidad individual de Vinícius Jr.

Se desmanteló la delantera

En apenas una semana, la "Casa Blanca" ha perdido sus tres pilares alternativos en la zona de finalización: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.

En el caso del brasileño, su rotura del ligamento cruzado lo saca de la ecuación no solo para este curso, sino para el inicio del siguiente.

"Kiki" brillará por su ausencia ante el City y su baja ante el Celta obligan a buscar un "9" de emergencia. Por su parte, la expulsión del joven argentino corta la progresión de un jugador que, sin dudas, ha tenido una temporada para el olvido.

Vinícius, el único en pie...

Con este panorama, Vinícius Jr. se queda como el único argumento ofensivo de peso. El brasileño, que ya arrastra un desgaste físico considerable, deberá asumir un rol de "llanero solitario".

Aunque el riesgo es doble, ya que "Vini" está a una tarjeta de perderse la vuelta de los octavos de Champions. Un error o una protesta podrían dejar al Madrid con cero atacantes titulares para la cita europea.

Junto con el ex Flamengo, aparecen alternativas como Brahim Díaz, Gonzalo García o Arda Güler, quienes deberán dar un paso al frente y demostrar que tienen lo necesario para consolidarse en el Real Madrid.