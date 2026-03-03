Clásico Mundial: Rival de Venezuela pierde a una de sus principales estrellas por dopaje

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, enfrenta una suspensión de 162 juegos tras dar positivo por una sustancia prohibida por segunda vez en su carrera, informó este martes Jeff Passan de ESPN.

Esta sanción implica que Profar perderá la temporada completa de 2026, incluida la posibilidad de participar en la postemporada y en el Clásico Mundial de Beisbol con la selección de Países Bajos, además de la totalidad de su salario de $15 millones para el año, según reportes.

Jurickson Profar reincide

Jurickson Profar, de 33 años, había sido suspendido 80 juegos en marzo de 2025 tras una prueba positiva por una sustancia prohibida bajo el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la Major League Baseball.

En 2024, la brillante campaña que protagonizó con los San Diego Padres —donde fue seleccionado al Juego de Estrellas y alcanzó números de carrera— le valió un contrato de tres años y $42 millones con los Braves, un acuerdo que ahora queda empañado por la controversia.

La MLB, que endureció sus sanciones en 2014 para violaciones repetidas, establece que una segunda infracción conlleva la suspensión de 162 juegos, equivalente a toda la temporada regular. El impacto en la alineación de Atlanta será significativo, obligando al equipo a reconfigurar su roster ofensivo mientras Profar cumple la sanción.