Jurickson Profar firma la atrapada del año en la MLB ante los Marlins (+Video)

Puede que Jurickson Profar haya protagonizado la atrapada más espectacular de la temporada en las Grandes Ligas. Durante el cuarto inning del Juego 1 de la doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami, disputado este sábado en el Truist Park, el jardinero curazoleño se lució con una jugada que dejó boquiabiertos a fanáticos y comentaristas por igual.

En un día que ya era histórico, con Jen Pawol debutando como la primera umpire mujer en un partido de MLB, Profar añadió un capítulo inolvidable con una acción que ya se postula como una de las mejores jugadas defensivas del año.

Jurickson Profar roba un cuadrangular de forma espectacular

El momento se produjo cuando el bateador designado dominicano de los Marlins, Agustín Ramírez, conectó un batazo profundo que parecía destinado a irse de jonrón por el jardín izquierdo. La pelota viajó con potencia y altura, y por un instante todo apuntaba a que aterrizaría en el bullpen de Miami. Sin embargo, Profar tuvo otros planes.

Con una lectura perfecta de la trayectoria, arrancó desde su posición y recorrió varios metros antes de impulsarse con un salto preciso hacia la pared. En una demostración de coordinación y timing impecable, el jardinero extendió su guante por encima del muro y atrapó la pelota justo antes de que cruzara la barda. El público estalló en aplausos y vítores, mientras sus compañeros lo felicitaban por la hazaña.

Una jugada que podría definir la temporada

Más allá de evitar un jonrón, la atrapada de Profar tuvo un impacto directo en el desarrollo del encuentro, frenando el impulso ofensivo de los Marlins en un momento clave. La reacción inmediata en redes sociales no se hizo esperar: videos de la jugada comenzaron a circular rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios de aficionados que la catalogaban como la “atrapada del año”.

Este tipo de intervenciones defensivas no solo levantan al equipo en lo anímico, sino que también pueden marcar la diferencia en la lucha por un puesto en la postemporada. En una liga donde las ofensivas son cada vez más poderosas, contar con un jardinero capaz de ejecutar jugadas así es un lujo que pocos pueden presumir.

Profar, quien ya es reconocido por su versatilidad y habilidades con el guante, volvió a demostrar por qué es uno de los peloteros más valiosos en el campo. Su atrapada frente a Agustín Ramírez no solo se recordará como un highlight de la campaña 2025, sino como un ejemplo de que en el béisbol, la defensa también puede robarse el espectáculo.