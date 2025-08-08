MLB: ¿Puede Agustín Ramírez ser Novato del Año en Liga Nacional?

Suscríbete a nuestros canales

Agustín Ramírez es una de las gratas sorpresas de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Un pelotero dominicano con mucho poder y contacto para ser determinante en Marlins de Miami. La pregunta está abierta... ¿Puede ser Novato del Año en Liga Nacional 2025?

Ramírez debutó el pasado 21 de abril con 2 hits en 3 turnos, algo que hablaba sobre su nivel de juego. Eso sí, eso se mantuvo a lo largo del mes, registrando buenos números. Impresiona lo regular que se ha mantenido a lo largo de la temporada con respecto a otros jugadores.

Agustín en lo que va de temporada registra: 359 turnos, 48 anotadas, 87 hits, 17 jonrones, 52 impulsadas y 7 bases robadas. Además, tiene: .242 / .288 / .457 / .745; números sensacionales para un novato en su primera campaña, pero además, es líder en muchos departamentos.

¿Puede Agustín Ramírez ganar el Novato del Año en Liga Nacional 2025?

Para responder la pregunta, sí. Tiene lo necesario para que Agustín Ramírez se alce con el Novato del Año en Liga Nacional 2025. De hecho, cuenta con registros impresionantes, que lo convierten en líder de muchas estadísticas entre novatos calificados en la temporada.

Ramírez en el ranking novatos calificados de Liga Nacional 2025

#3 en juegos: 90

#2 en turnos: 359

#1 en anotadas: 48

#1 en hits: 87

#1 en dobles: 24

#5 en triples: 1

#1 en jonrones: 17

#1 en impulsadas: 52

#3 en boletos: 24

#4 en bases robadas: 7

#7 en promedio: .242

#6 en OBP: .288

#2 en SLG: .457

#3 en OPS: .745

Agustín Ramírez: Poder, constancia y producción

Agustín Ramírez no solo lidera estadísticas entre novatos de Liga Nacional; destaca por su consistencia en un equipo en reconstrucción. No es una promesa que espera aportar. Marca la ofensiva en Marlins, asumiendo un rol protagónico que pocos novatos tienen en su primer año.