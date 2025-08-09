MLB: José Altuve alcanza esta cifra de jonrones por séptima ocasión en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, disparó este viernes su vigésimo (20) cuadrangular de la campaña en el enfrentamiento ante los Yankees de Nueva York. Compromiso que se llevó a cabo en la casa del conjunto de la Gran Manzana, ante 46.027 aficionados.

Con el jonrón, Altuve consiguió la séptima campaña de su carrera de al menos 20 batazos de vuelta entera. Su zafra de mayor producción fue la 2019, cuando conectó 31 vuelacercas. De la misma manera, este batazo significó el décimo tercer jonrón ante los Yankees de Nueva York y el sexto en la casa de los “Mulos del Bronx”.

El batazo de José Altuve

Corría la parte alta del primer episodio, cuando el segunda base criollo llegó al plato para consumir su primer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Cam Schlittler. Para ese momento el cotejo se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y al primer lanzamiento que vio de Schlittler, un sweeper de unas 87 millas alto en la zona de strike, Altuve haría swing para mandar la pelota a las gradas del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de la Major League Baseball (MLB), el tablazo de José Altuve contó con una velocidad de salida de 109.2 millas por hora y recorrió una distancia de 389 pies.

Sus números

José Altuve se encuentra en su décima quinta campaña temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Houston. El segunda base tiene un promedio vitalicio de .305, con 2354 incogibles, 249 jonrones y 873 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .282/.344/.468 (Avg/Obp/Slg); en 432 apariciones al bate, Altuve ha conectado 122 incogibles, 20 de ellos cuadrangulares, anotado 63 carreras e impulsado 61, con 76 chocolates en su registro.