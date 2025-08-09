MLB: ¿Se volvió más fuerte? Juan Soto saca la bola y se acerca a su tercera zafra seguida con este notable registro (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Bien se sabe que hay aficiones exigentes, no obstante, no hay ninguna justificación ante los fanáticos que abuchean a un Juan Soto que suma números impresionantes y que se acerca a su tercera temporada consecutiva con una notable cifra de cuadrangulares.

En la jornada de este viernes, la novena de los Mets de Nueva York están venciendo parcialmente 0-2 a los Cerveceros de Milwaukee a punta de jonrones y el primero llegó en el bate del zurdo dominicano.

Juan Soto abre el marcador ante Milwaukee:

Soto vino a consumir su primer turno contra Brandon Woodruff sin compañeros en circulación, un out y esperó a estar en cuenta de 2-2, para castigar al serpentinero rival.

Brandon le lanzó un envío que se quedó alto y con el que Juan simplemente se quedó sentado esperando, para mandar la pelota por encima de la barda del jardín derecho a 361 pies de distancia, consiguiendo así su bambinazo número 27 en la presente campaña.

Juan Soto busca los 30 cuadrangulares por tercer año corrido:

Un dato bastante curioso, es que aunque este dominicano siempre ha sido un gran bateador, es evidente que ha trabajado fuertemente en su poder en los últimos años y esto se evidencia con el que registro de conexiones kilométricas por zafra, motivado a que se acerca a su tercer torneo en fila con 30 o más estacazos por primera vez en su carrera.

De hecho, solamente en cuatro ocasiones, Soto soltó más de 30 batazos para la calle y la primera vez fue en la temporada 2019.