MLB: Carlos Narváez recibió consejos del capitán de Venezuela en el Clásico (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

El joven receptor de los Medias Rojas de Boston, Carlos Narváez vivió una experiencia inolvidable al conocer a su ídolo, Salvador Pérez, uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas. Para Narváez, este encuentro significó mucho más que un simple saludo, fue la oportunidad de recibir consejos valiosos de un referente del beisbol venezolano y mundial.

Un encuentro único para Carlos Narváez

El joven receptor venezolano, quien está ganando protagonismo en el beisbol de las Grandes Ligas, valoró profundamente el momento de compartir con Pérez, un jugador con trayectoria destacada y nueve temporadas con más de 20 jonrones. “Cuando conoces a tu ídolo tu no sabes que esperar. Su humanidad, su alegría, así como lo ves en la televisión, en los juegos, así es tal cual en su casa”, afirmó el de Maracay.

“Narvy” quedó gratamente sorprendido por la humildad del capitán de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y manifestó que se refirió a él como si de un hermano se tratase. “Es una persona super dada, me dio consejos, sin yo pedírselos, estoy super agradecido por eso. La humildad y alegría que él tiene es lo mismo que tu ves en televisión, creo que fue lo que más me impactó”.

Carlos Narváez, es, junto a William Contreras, los receptores venezolanos con mejor WAR (2.4) en todas las Grandes Ligas, con una línea ofensiva de .248/.319/.409.729 con nueve cuadrangulares y 33 empujadas. También es líder en toda la MLB en outs en intento de robo con 24.