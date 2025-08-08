MLB: Aaron Judge tiene estos números frente a los Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana comienza un nuevo capítulo en la rivalidad de los Yankees en Nueva York y los Astros de Houston. Ambas organizaciones se están viendo las caras en una serie de tres compromisos en el Yankee Stadium a partir de este viernes 8 de agosto y uno de los grandes protagonistas será nada más y nada menos que el capitán de los Yankees, Aaron Judge.

El pelotero de 33 años regresó de la lista de lesionados el pasado martes 5 de agosto, luego de estar fuera desde el 26 de julio por una distensión del flexor derecho, algo que fue tema de preocupación por parte de sus fanáticos por el temor de que se pierda el resto de la temporada, pero para su tranquilidad, no pasó a mayores.

Su presencia en la alineación es de vital importancia para que no solo el conjunto neoyorquino se reencuentre con su mejor versión, sino que puedan ganar una serie que, más allá de que sea ante uno de sus máximos rivales, es de vital importancia que la ganen por su deficiente presente en la división este de la Liga Americana.

Aaron Judge vs. Astros de Houston

El capitán de los "bombarderos" no solo está en medio de otra temporada histórica a nivel ofensivo, sino que es el principal candidato para quedarse nuevamente con los honores de ganar el Premio a Jugador Más Valioso en el joven circuito. Su presencia en la caja de bateo es un verdadero dolor de cabeza para sus contrarios y sus números así lo respaldan.

El "Juez" sabe que cada enfrentamiento en ante Houston tiene un sabor distinto, debido a su intensa rivalidad en la última década y por esto, cada oportunidad que tenga para hacer daño es más que importante para superar a los comandados por el venezolano José Altuve.

En 47 juegos disputados vs. Astros en ronda regular, tiene un total de 34 imparables, 10 jonrones, 22 remolcadas, 25 carreras anotadas, 27 boletos, 60 ponches, una base robada y promedio de .198.

Si bien es cierto que no son los mejores números de su carrera, cuenta con el talento necesario para incrementar estos registros y ser un arma letal durante estos próximos tres juegos de la serie, en la que los Yankees buscan ganar a como dé lugar para pelear un puesto en la postemporada.

Finalmente, este será uno de los enfrentamientos estelares en las Grandes Ligas por lo que representan los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, por lo que Aaron Judge sabe que la responsabilidad es total a la hora que le toque salir al terreno de juego.