MLB: Jhonny Pereda regresa a las Grandes Ligas con este equipo. ¿Cómo le fue en las Menores? (+Video)

El receptor venezolano Jhonny Pereda, de 29 años, está de vuelta en las Grandes Ligas tras recibir una excelente noticia por parte de los Mellizos de Minnesota. El pasado 22 de julio, los Twins reclamaron a Pereda desde la lista de waivers, luego de que la organización de los Athletics lo colocara en dicha lista.

Esta oportunidad representa un nuevo capítulo en la carrera del jugador, quien ha demostrado un sólido desempeño en las Ligas Menores durante la temporada 2025.

Gran desempeño en Triple A y cercanía a la escalera

En Triple A, Jhonny Pereda estuvo muy cerca de lograr una hazaña poco común: batear la escalera. El receptor conectó un jonrón, dos sencillos y un doble, quedándose únicamente a un triple para completar esta notable proeza. Su promedio ofensivo de .321 en Ligas Menores ha sido clave para que los Mellizos decidan darle una nueva oportunidad en el roster activo de MLB.

Según información publicada por NBC Sports, Pereda ocupará el lugar de Christian Vázquez, quien fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una infección en el hombro. En esta nueva etapa con Minnesota, el oriundo de San Juan será el receptor suplente de Ryan Jeffers mientras Vázquez esté fuera de acción.

En lo que va del 2025 en las Grandes Ligas, Jhonny ha tenido un rendimiento modesto, con un promedio al bate de .175, producto de 7 hits conectados en 40 turnos legales. Además, ha impulsado 3 carreras y anotado otras 3, mientras ha recibido 6 boletos y ha sufrido 13 ponches. Sin embargo, su destacada labor en Triple A y su versatilidad como receptor le han abierto nuevamente las puertas para demostrar su talento en Las Mayores.