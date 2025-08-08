MLB: Gleyber Torres tiene en la mira este récord personal (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, sigue en medio de una de sus mejores temporadas dentro de las Grandes Ligas en este 2025. Su ofensiva ha sido el pilar de sus éxitos con su nueva organización y está a muy poco de establecer un nuevo récord personal en su carrera.

A lo largo de casi una década como pelotero profesional de la Major League Baseball, ha demostrado un desempeño más que sobresaliente. Si bien es cierto que ha tenido altas y bajas, ha podido establecerse como uno de los mejores jugadores de su generación.

En esta campaña, se ha podido reencontrar con su mejor nivel para así no solo ser llamado nuevamente al Juego de las Estrellas (tercero en su carrera), sino que es uno de los líderes y principales referentes en los diferentes departamentos ofensivos en representación de Detroit.

Gleyber Torres - Tigres de Detroit

Para entender un poco más lo que estaba realizando el venezolano, es vital entender que sus proyecciones indican que probablemente sea su mejor temporada con el madero desde su llegada A MLB en varias de sus estadísticas personales.

Una de las marcas más significativas que puede estar superando antes de terminar la ronda regular son sus registros en la cantidad de bases por bolas. Antes de la jornada de este viernes 8 de agosto, Torres registra 55 pasaportes obtenidos, lo que indica que está a solo 12 de su máxima cantidad (67).

Tomando en consideración que restan un poco menos de dos meses en el calendario, todo parece indicar que superará estos registros y alcanzará nuevas hazañas al terminar este 2025, y esto sería otra de las credenciales que tendría a su favor.

En resumen, este es uno de los varios ejemplos de la mejoría que ha tenido Gleyber Torres desde el lado ofensivo en este primer año con la organización de los Tigres de Detroit en el mejor béisbol del mundo.