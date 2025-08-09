MLB: Wilyer Abreu entra en el top 10 de poder de esta posición (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Wilyer Abreu continúa consolidándose como una pieza clave en la alineación de los Medias Rojas de Boston. En el cuarto inning del encuentro ante los Padres de San Diego, el outfielder conectó su cuadrangular número 21 de la campaña, un batazo de dos carreras que puso el marcador 4-0 a favor de los visitantes.

Abreu sacudió a su ex compañero

El jonrón, que salió del bate a una velocidad de 106.3 mph, recorrió una distancia de 423 pies. El lanzamiento que Abreu castigó fue una curva de 79.3 mph del derecho Nick Pivetta.

El jardinero criollo sigue aumentando su tope personal de cuadrangulares sumando 21 en la temporada, con 64 empujadas y un OPS de .811, dejando su promedio en .252. Entre los jardineros de la liga americana, Abreu está en el puesto siete igualado junto a Julio Rodríguez y Tyler Soderstrom con más cuadrangulares en 2025.

El cuadrangular de Wilyer Abreu fue parte de un rally en la cuarta entrada que permitió a los Medias Rojas tomar control del juego. Con esta actuación, Boston busca seguir sumando victorias en su lucha por mantenerse en la contienda por los puestos de comodín en la Liga Americana.