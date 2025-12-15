LVBP: Magallanes establece un nuevo récord tras su derrota con Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes continúan viviendo una temporada llena de altibajos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este domingo 14 de diciembre, el equipo sufrió una nueva derrota ante las Águilas del Zulia, siendo esta la octava vez en el año que terminan dejados en el terreno.

Este hecho marca un hito en la historia reciente del club, ya que, con esta nueva caída, el equipo se coloca en la cima de un récord más que negativo, al ser el conjunto que más veces ha sido derrotado de esta manera en una sola temporada en la pelota criolla.

Los dirigidos por Yadier Molina, hasta este último encuentro, compartían este triste récord con las Águilas del Zulia de la temporada 1974-1975 y los Cardenales de Lara en 1976-1977 y 1981-1982, respectivamente.

Magallanes con un nuevo récord negativo en la LVBP

Sin embargo, con la derrota del domingo, los Magallanes se consolidan como el equipo que más veces ha sido dejado en el terreno en una campaña, alcanzando la cifra de ocho ocasiones, un registro que les coloca en un capítulo poco envidiable de la historia de la LVBP.

Estas derrotas de la nave turca se han registrado en diferentes ciudades, lo que enciende aún más las alarmas en cuanto a su rendimiento se refiere.

Finalmente, los Navegantes del Magallanes tienen que contrarrestar rápidamente esta situación en los últimos innings de cada uno de sus compromisos, tomando en consideración que restan dos semanas de la ronda regular y todavía no tienen un cupo asegurado para la postemporada.