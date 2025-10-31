Miss Venezuela 2025 presentó a las candidatas en traje de baño ¡Upa!

Suscríbete a nuestros canales

La noche del jueves 30 de octubre se llevó a cabo en el estudio 1 de Venevisión, la entrega de bandas especiales del Miss Venezuela 2025. Un evento muy dinámico que mostró a las 25 aspirante por primera vez en traje de baño frente a las cámaras.

Una gala de altura

Todo un derroche de belleza, sensualidad y fuerza arrolladora que cada candidata soltó en el amplio escenario.

Con capas y al ritmo del popular tema “Nosotras Somos” de Katherine Coll, salieron las misses con trajes de baños de dos piezas en dorado, diversos estilismos y sandalias.

Los seguidores del Miss Venezuela no dudaron en comentar el momento, la gran prueba de fuego en el certamen más importantes del país, donde muchas bajaron y otras subieron.

Las mejores en traje de baño

Para los especialistas en misses una de las mejores y que dejó todo en el escenario fue Miss Yaracuy Gabriela de la Cruz. Una belleza veterana en concursos que mostró que la experiencia y preparación son parte de su estrategia para ganar una de las tres coronas.

Soltura, cuerpazo, pasarela llamativa, estilismo correcto y mucha energía fue lo que derrochó la modelo y presentadora.

Mérida, Milena Paola Soto, fue otra de las más aplaudidos con el performance llenó de soltura. Con sus caderas moviéndose de lado a lado, piernas largas y excelente manejo de la cámara, la joven se perfila como una de las más fuertes.

Miss Falcón, Místina Núñez derrochó presencia, clase y garbo al caminar.

Miss Delta Amacuro, una morena impactante.

Miss Anzoátegui con una figura esbelta y tonificada.

Miss Lara como un huracán que no dejó para nadie en el escenario.

Miss Apure Silvia Maestre sigue sumando puntos como una de las fuertes, incluso muchos missólogos la ven dando pelea en la final para Miss Universo.