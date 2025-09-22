Katherine Coll brilla con su nuevo sencillo musical "Hecho el loco"

Suscríbete a nuestros canales

Luego del éxito de Fresita, Katherine Coll presenta una canción que comienza a calar en el gusto del público. Se trata de “Hecho el loco”, cuyo ritmo y letra se han hecho sentir en sus publicaciones de redes sociales y ha generado expectativa entre sus seguidores.

La joven es una de las promesas de la música venezolana no solo por su voz, sino también por el estilo y actitud que ofrece al público, cuando sube al escenario. además, hace algunas semanas fue parte del concurso de canto de Venevisión "Yo si canto: La Academia", dando excelentes consejos a los participantes.

Un tema fusionado con originalidad

Hecho el loco habla de esa situación que te toma desprevenido, en especial, cuando llega alguien que termina por conquistarte. “La letra refleja lo que pasa cuando no quieres ni estás buscando una relación, pero se te presenta una persona que no para de cautivarte hasta meterse por los ojos y termina “hecho el loco” enamorándote “, comenta Katherine en torno al sencillo que destaca por un sonido pop que se fusiona con el merenguetón.

El sencillo fue escrito por Katherine Coll junto a Alfredo López Strauss y Willian Velásquez, quienes también se encargaron de la producción musical.

La nueva producción de la criollas se une a otras que ha lanzado con éxito al mercado musical como "Muñeca", "Me Gustas", "Deseo", "Baila" y "Esperanza", solo por mencionar algunas.

Una artista a lo grande

“Es un tema sabroso, nostálgico, fresco, con una vibra alegre y romántica que invita a bailar libremente y pegao con esa persona (o sola)”, acota Coll, quien promete poner a todos a bailar con este tema que está disponible en todas las plataformas digitales de música.

El videoclip que acompaña esta pegajosa canción está disponible en el canal oficial de YouTube de Katherine y cuenta con una simpática historia protagonizada por la artista y el presentador José Andrés Padrón. La dirección y edición del material estuvo a cargo de Valeria Terralavoro, quien además participó en el guion con Katherine Coll y Alfredo López.

Con 19,4 mil seguidores en Instagram, Coll sabe como llevarse la atención con sus pegajosos videos, ocurrencias y estilo, que comparte como un contenido adaptable a su carrera en la música y la utilización de las redes sociales ahora.