La LVBP disfruta de su temporada más pareja en los últimos años

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional es un campeonato que, históricamente, ha sido realmente parejo. Año tras año, la pelota venezolana se ha encargado de recordarnos que la tabla de posiciones puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, por lo que nadie puede dar nada por sentado hasta que la matemática no sea 100% precisa.

Sin embargo, a pesar de que la paridad es una característica intrínseca de la LVBP, ni el más optimista de los aficionados al beisbol criollo se imaginaba algo como lo que hemos vivido hasta ahora en la temporada 2025/26, campaña que, si comparamos con zafras recientes, muestra una competitividad que es verdaderamente llamativa y espectacular.

La temporada más pareja de los últimos años

Antes de la jornada del miércoles 3 de diciembre de esta temporada 2025/26, el último lugar de la tabla de posiciones, Leones del Caracas, se encuentra a tan solo tres juegos del primer lugar, y a dos compromisos de la cuarta casilla, que da acceso al último cupo directo al Round Robin. El líder, Bravos de Margarita, solo está dos juegos por encima de Tiburones, equipo que se encuentra sexto.

Esta paridad es genuinamente sorprendente, y no va de la mano con lo que había ocurrido en años anteriores. Por ejemplo, en la 2024/25, el último lugar para el 3 de diciembre de 2024 era ocupado por Caribes de Anzoátegui, organización que se encontraba a 7.5 duelos de la punta. El líder, Cardenales, se encontraba 3.5 juegos por encima de los puestos de eliminación.

En la 2023/24 la historia era similar. El 03/12 de aquel año 2023, la última casilla era de "La Tribu", quienes estaban a 10.5 del puntero, Lara. Por su parte, los crepusculares en aquel momento estaban 7.5 juegos por arriba de la sexta ubicación.

Si nos remontamos a la 2022/23, la tendencia es exactamente la misma. El 3 de diciembre de 2022, Caribes se encontraba de último, a 8.5 juegos de la cima. Nuevamente, Cardenales era el mejor equipo en aquella fecha, y estaba cómodo, siete juegos por encima de la eliminación.

Con todo esto en consideración, no cabe duda de que la campaña que vivimos en estos momentos es una sumamente pareja, en la que nadie tiene nada garantizado, y en la que los equipos batallarán con todo en cada compromiso para no perder ni un centímetro de terreno.