Victoria Abuhazi y Jesús De Alva en la animación de Miss Teen Venezuela 2025

La gala final del certamen está programada para el viernes 31 de octubre en el Gran Salón de Eventos del Hotel Venetur de la Isla de Margarita donde las jóvenes irán en busca de los títulos de “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand”, “Miss Teen Venezuela Tierra”, “Miss Teen Venezuela Petite”, y una nueva corona que será anunciada durante la ceremonia.

Gran celebración de la belleza

Previo a esta gran noche, las competidoras arribaron a la ciudad de Caracas para recorrer diversos medios de comunicación social y sitios emblemáticos de la urbe capitalina, presentaron el Miss Teen Fashion Show en el Estado Nueva Esparta, hicieron labores sociales, y enfrentaron otros ciclos de importancia que le dieron sentido y valor a la competencia. El propósito de esta cruzada fue fomentar una “Belleza sin límites” como eslogan y trabajo social que han venido creando desde el inicio de la competencia.

Las participantes de esta edición son Jos Rodríguez (Amazonas), Franceliz González (Anzoátegui), Rossa Martínez (Apure), Alina Rondón (Aragua), Vanessa Venegas (Barinas), Andrea Fabbián (Bolívar), Doriannys Silva (Carabobo), Daniela Colmenares (Cojedes), Angélina Anaya (Distrito Capital), Fiorella Villarroel (Falcón), Lusiana Prado (Guárico), Sarah Carrillo (La Guaira), Clara Meléndez (Lara), Michelle Muñoz (Mérida), Elyzabeth Tarazona (Miranda), Haibeth Mata (Monagas), Samantha Martin (Nueva Esparta), Camila González (Portuguesa), Yennifer Acosta (Sucre), Roxy Becerra (Táchira), y Bárbara Nasti (Zulia).

Al momento, las competidoras suman aproximadamente cuatro meses de preparación y previo a la esperada noche de coronación las chicas quieren dejar claro que están decididas a promover las riquezas de nuestro país y demostrar que éste certamen ayuda a forjar la actitud y el carácter de la mujer joven de Venezuela.

HISTÓRICO

El Miss Teen Venezuela es uno de los concursos con mayor renombre dentro de los certámenes juveniles que se encuentran en el país. Cuenta con más de dos décadas de trayectoria, teniendo como objetivo principal formar y proyectar jóvenes exitosas en cualquier área, así como resaltar los patrimonios y las bellezas naturales del territorio nacional. Es por ello que la Isla de Margarita ha sido el sitio emblemático para exponer el desarrollo de dicha competencia, ya que es allí donde se encuentra la sede principal del concurso presidido por el empresario, Santiago Rosas.

Para cerrar por todo lo alto la ceremonia oficial de esta edición, la modelo y ex reina de belleza, Victoria Abuhazi, en compañía del galán Jesús De Alva, serán los responsables de conducir la noche de coronación. Juntos descubrirán quién será la próxima representante del certamen rosa; rumbo a competencias internacionales que han hecho de este concurso uno de los más destacados del territorio nacional.