Miss Teen Venezuela 2025: Revelan fecha oficial de la final en Margarita (+Entrevista)

La organización Miss Teen Venezuela se prepara para celebrar su edición número 24 repleta de belleza, talento y jovencitas con aspiraciones de despegar su carrera en la industria de la belleza nacional. Durante una visita al Bloque de Armas, las 22 aspirantes abrieron su corazón hablando de la belleza integral.

Jóvenes con visión

Las candidatas fueron muy claras y dinámicas al comentar de su preparación integral más allá de un concurso de belleza. Unas estudian Odontología, otras Comunicación Social y Administración de Empresas, como parte de una formación fuerte para el futuro.

Miss La Guaira Sarah Carrillo, ha comentado en la conversación que para ella la formación académica es muy importante en su vida, y debería ser fundamental en la de cualquiera, ya que ofrece a las personas conocimiento, educación y habilidades para la vida.

La jovencita es estudiante de odontología a sus 18 años: “No es una carrera fácil, por la cuestión de pacientes y horarios. Pero la educación es muy importante, ya que permite crear relaciones, poder comunicarte y prepararte para el camino de la vida”, dijo.

Final del certamen

El director del concurso Santiago Rosas, estuvo en la visita con las delegadas, comentando que el certamen tendrá su noche final el próximo el 31 de octubre en el Gran Salón de Evento de Hotel Venetur de la isla de Margarita, en donde hace algunas semanas se llevó la primera etapa del concurso.

“Como una primicia para todos puede decir que el concurso final se realizará el 31 de octubre, con un show único y cargado de mucho brillo”, dijo.

Las chicas compiten para buscar los diversos títulos que tiene el concurso que son: “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand”, y “Miss Teen Venezuela Tierra”.