El Miss Teen Venezuela llegará a Caracas para darle inicio oficial a su Edición 24

El Miss Teen Venezuela arriba este año a su 24 edición y trae consigo a 21 competidoras provenientes de diversos estados y regiones del país. La gala final del certamen se realizará el 31 de octubre en el Gran Salón de Eventos del Hotel Venetur de la Isla de Margarita donde las jóvenes irán en busca de los títulos de “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand”, y “Miss Teen Venezuela Tierra”.

Celebración de bellezas

Este 4 y 5 de septiembre las competidoras arribarán a la ciudad de Caracas para recorrer diversos medios de comunicación social y sitios emblemáticos de la urbe capitalina. El propósito de este recorrido es fomentar una “Belleza sin límites” como eslogan y trabajo social que han venido creando desde el inicio de la competencia.

Las participantes de esta edición son Jos Rodríguez (Amazonas), Franceliz González (Anzoátegui), Rossa Martínez (Apure), Alina Rondón (Aragua), Vanessa Venegas (Barinas), Andrea Fabbián (Bolívar), Doriannys Silva (Carabobo), Daniela Colmenares (Cojedes), Angélina Anaya (Distrito Capital), Fiorella Villarroel (Falcón), Lusiana Prado (Guárico), Sarah Carrillo (La Guaira), Clara Meléndez (Lara), Michelle Muñoz (Mérida), Elyzabeth Castro (Miranda), Haibeth Mata (Monagas), Samantha Martin (Nueva Esparta), Camila González (Portuguesa), Yennifer Acosta (Sucre), Roxy Becerra (Táchira), y Bárbara Nasti (Zulia).

Al momento, las competidoras suman aproximadamente cuatro meses de preparación y previo a la esperada noche de coronación las chicas quieren dejar claro que están decididas a promover las riquezas de nuestro país y demostrar que éste certámenes ayuda a forjar la actitud y el carácter de la mujer joven de Venezuela.

HISTÓRICO

El Miss Teen Venezuela es uno de los concursos con mayor renombre dentro de los certámenes juveniles que se encuentran en el país. Cuenta con 24 años de trayectoria, teniendo como objetivo principal formar y proyectar jóvenes exitosas en cualquier área, así como resaltar los patrimonios y las bellezas naturales del territorio nacional.

Es por ello que la Isla de Margarita ha sido el sitio emblemático para exponer el desarrollo de dicha competencia, ya que es allí donde se encuentra la sede principal del concurso presidido por el empresario, Santiago Rosas.

Del Miss Teen Venezuela han egresado exitosas figuras, muchas de ellas ahora consagradas en la industria del entretenimiento como Adriana Marval. Entre los cetros internacionales, recientemente alcanzados, está el de “Miss Teen International 2023”, hazaña que logró Bárbara Párraga en su respectiva medición.