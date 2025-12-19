NBA: Subastaron zapatos de Kobe Bryant del juego de Navidad 2010

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de comercio Joopiter, fundada por el músico Pharrell Williams, ha puesto a la venta las emblemáticas zapatos Nike Kobe 6 'Grinch' que Kobe Bryant utilizó en el histórico duelo navideño de 2010 frente a los Miami Heat. El calzado salió a subasta con un precio base de 10 millones de dólares, según confirmó Caitlin Donovan, directiva de la casa de ventas.

El origen de un diseño legendario

Estas zapatos se caracterizan por su vibrante color verde y una textura exterior de escamas. Aunque inicialmente fueron concebidas bajo el nombre de 'Green Mamba' (en honor al apodo de Bryant), su debut durante la Navidad provocó que los aficionados las rebautizaran popularmente como 'Grinch', haciendo referencia a la famosa criatura literaria que detesta las fiestas.

En aquel encuentro disputado en el Staples Center, Bryant anotó 17 puntos en la derrota de los Lakers ante el equipo liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Un mercado de coleccionables al alza

El ejemplar en subasta cuenta con la firma autógrafa del jugador y ha sido exhibido recientemente en Beverly Hills para los potenciales compradores. Esta venta se produce tras un hito reciente en el mercado de objetos deportivos: en agosto pasado, un cromo firmado conjuntamente por Bryant y Michael Jordan alcanzó los 12,9 millones de dólares.

Dicha cifra marcó un récord en Estados Unidos para una tarjeta de su tipo, posicionándose como el segundo artículo de colección deportiva más costoso de la historia.