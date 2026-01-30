Osmariel Villalobos vence el cáncer tras una larga lucha

Suscríbete a nuestros canales

Tras un breve tratamiento y una mastectomía unilateral en el seno derecho, Osmariel Villalobos está libre de cáncer de mama en su cuerpo, la noticia fue confirmada por su amigo Georges Biloune.

En una publicación que causó la alegría de sus seguidores, el animador venezolano compartió la información que le confesó la Miss Venezuela Tierra 2011 durante una breve charla entre colegas.

“Una visita casual de miércoles por la noche como muchas otras, un pedazo de marquesa de chocolate, par de cuentos y la grata noticia que me dio ayer: ‘YA NO TENGO CÁNCER’”, anunció.

Además, confirmó el éxito de la operación realizada a inicios de enero y agregó que los “últimos chequeos de zonas posiblemente comprometidas, los resultados afirman que no hay enfermedad activa”.

Georges resaltó la importancia de un diagnóstico temprano para evitar que la enfermedad avance y genere complicaciones en la vida de mujeres y hombres.

La lucha de Osmariel Villalobos contra el cáncer

Desde septiembre de 2025, Osmariel Villalobos informó que le fue diagnosticado Carcinoma Ductal In Situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama. Tiempo más tarde el panorama se complicó al momento de practicarse algunos exámenes para comenzar el tratamiento que tenía pensado y así reducir los riesgos de la enfermedad.

“Me consiguieron más tumores en áreas de la mama, estoy buscando otras opiniones”, dijo en el podcast de Rocío Higuera.

Aunque, después de la noticia se mantuvo “inquieta”, decidió seguir adelante de la mano de los especialistas. Fue el 07 de enero de 2026, cuando ingresó a quirófano por primera vez para someterse a una mastectomía unilateral.

Hasta el momento la venezolana no ha dado declaraciones oficiales sobre su estado de salud actual, pero es cuestión de tiempo para que tome sus redes sociales y lo comunique como ha sido costumbre en su lucha contra el cáncer.