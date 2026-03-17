Vuelve un nombre de peso: La Rinconada recibe de nuevo a un ejemplar de concepto superior

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Este domingo 22 de marzo del 2026, el Hipódromo Internacional La Rinconada será el escenario de la reunión 13 de carreras. Los aficionados podrán disfrutar de 12 emocionantes competencias en el principal óvalo del país, dando inicio a la 1:25 PM, como es habitual.

Hipódromo La Rinconada: Datos hípicos Reaparece

La tercera válida para el juego del 5y6 contará con un llamado para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de 1 carrera. En total, 10 purasangres han sido inscritos en esta competencia, en la que se destaca la presencia nuevamente del ejemplar Hollywood, un hijo de Mr. Defence en La Actriz por Documentary que en esta ocasión contará con la monta de Omar Rivas y regresa luego de 231 días.

Este castaño de cuatro años, es nacido y criado en el Haras La Primavera, con campaña de apenas cuatro actuaciones para un triunfo, tuvo dos participaciones selectivas donde arribó en la decima y cuarta casilla este último en el clásico My Own Business 2025.

Hollywood regresa a la pista con los implementos: BB (Bozal Blanco), La (Lengua Amarrada) y V (Vendas). Hasta el momento esta yunta jinete- entrenador tiene tres actuaciones en conjunto para cero triunfos y este domingo buscarán su primera victoria.

Carreras en vivo: La Rinconada ejercicios previos

Mar 07 O. Rivas E/S 16 29,3 43 55,3 68 (1000) 81,2 2P 95,4 4P 112,1/ sin hacerle nada, bien todo el trayecto/ remate de 12,2.

Mar 14 F. Puello E/P 33 47 59,1 71,2 (1000) 83,3 2P 96,2 4P 111,2/ contenido y muy bien después de la raya + ½ cuerpo Eliafrancis con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.