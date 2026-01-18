Urgente: Osmariel Villalobos fue ingresada a quirófano de emergencia

En la madrugada de este 18 de enero, Osmariel Villalobos fue operada de emergencia luego de que una arteria se abriera y tuviera que acudir de inmediato al hospital.
NOTAS RELACIONADAS
La presentadora venezolana se encuentra en medio de una recuperación luego de someterse a una mastectomía unilateral en el seno derecho por el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2025.
Osmariel Villalobos se encuentra estable
A través de sus historias de Instagram informó a la opinión pública sobre su ingreso a quirófano, del cual salió airosa de cualquier complicación, tranquilizando a sus seguidores anunciando estar estable.
“En plena madrugada entré a quirófano. Una arteria se abrió, pero todo fue atendido a tiempo. Dios conmigo, estoy estable y agradecida”, escribió en un video donde se le ve sobre una camilla de hospital.
Mastectomía unilateral
Fue el pasado 7 de enero, cuando Osmariel Villalobos se sometió a una mastectomía unilateral en el seno derecho, un proceso que compartió como parte de “soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece”.
La intervención fue un éxito, con especialistas que la guiaron a cada momento y de la mano de Dios actuando para salir victoria.
“Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia. Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante”, expresó.
En septiembre de 2025, el diagnóstico de cáncer de mama llegó a su vida, afortunadamente para la exreina de belleza se encontraba en una etapa temprana para ser tratado.