Urgente: Osmariel Villalobos fue ingresada a quirófano de emergencia

Se reportó a través de Instagram que la presentadora se abrió una arteria, hace poco más de una semana fue operada de una mastectomía unilateral en el seno derecho por el cáncer de mama

Domingo, 18 de enero de 2026 a las 05:16 pm
Osmariel Villalobos operada de emergencia / Cortesía
En la madrugada de este 18 de enero, Osmariel Villalobos fue operada de emergencia luego de que una arteria se abriera y tuviera que acudir de inmediato al hospital.

La presentadora venezolana se encuentra en medio de una recuperación luego de someterse a una mastectomía unilateral en el seno derecho por el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2025.

Osmariel Villalobos se encuentra estable

A través de sus historias de Instagram informó a la opinión pública sobre su ingreso a quirófano, del cual salió airosa de cualquier complicación, tranquilizando a sus seguidores anunciando estar estable.

“En plena madrugada entré a quirófano. Una arteria se abrió, pero todo fue atendido a tiempo. Dios conmigo, estoy estable y agradecida”, escribió en un video donde se le ve sobre una camilla de hospital.

Mastectomía unilateral

Fue el pasado 7 de enero, cuando Osmariel Villalobos se sometió a una mastectomía unilateral en el seno derecho, un proceso que compartió como parte de “soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece”.

La intervención fue un éxito, con especialistas que la guiaron a cada momento y de la mano de Dios actuando para salir victoria.

“Gracias a Dios por sostenerme en cada paso. Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia. Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante”, expresó.

En septiembre de 2025, el diagnóstico de cáncer de mama llegó a su vida, afortunadamente para la exreina de belleza se encontraba en una etapa temprana para ser tratado.

Domingo 18 de Enero de 2026
