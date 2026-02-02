Mookie Betts liderará a las estrellas en el fin de semana de la NBA en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Habrá una cara muy familiar para los fanáticos de los deportes en Los Ángeles durante el NBA All-Star Celebrity Game 2026. La liga anunció este martes que el actual campeón de la Serie Mundial y estrella de los Dodgers, Mookie Betts, será uno de los entrenadores principales del tradicional duelo de celebridades.

El encuentro está programado para el viernes 13 de febrero a las 7:00 p. m. (hora del Este) y tendrá como escenario el vanguardista Intuit Dome en Inglewood, California, la nueva casa de los Clippers.

Un atleta polifacético en el banquillo

Betts no es un desconocido en el mundo de la alta competencia. Con ocho selecciones al Juego de Estrellas de la MLB, cuatro anillos de Serie Mundial y un premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en su vitrina, el jardinero de los Dodgers es considerado uno de los atletas más completos del planeta.

Además de su dominio en el béisbol, Betts es un talentoso golfista y un jugador de bolos de nivel profesional que ha competido en eventos de la PBA. Ahora, llevará su visión estratégica a la cancha de baloncesto, donde buscará guiar a su equipo hacia la victoria en un ambiente de puro entretenimiento.

Primeros nombres confirmados para la duela

Aunque el roster completo del equipo de Betts se mantiene bajo llave, ya han comenzado a filtrarse nombres de alto perfil. Shams Charania, experto de ESPN, reveló que él mismo se uniformará para jugar.

Junto a él, la liga confirmó la participación de la rapera GloRilla —quien ha acaparado titulares recientemente por su relación con el delantero de los Raptors, Brandon Ingram— y el influyente productor musical Mustard, responsable de innumerables éxitos del hip-hop actual. Se espera que en los próximos días se anuncien más figuras del cine, la televisión y las redes sociales.

Una tradición que une al béisbol con el baloncesto

Esta será la segunda edición consecutiva en la que la NBA invita a una luminaria de las Grandes Ligas para dirigir en su evento de exhibición. En 2025, el honor recayó en la leyenda de los Gigantes de San Francisco, Barry Bonds, quien compartió el banquillo con el histórico receptor de la NFL, Jerry Rice.

En aquella ocasión, figuras como el rapero 2 Chainz y el creador de contenido Khaby Lame aportaron el toque de cultura popular como asistentes. Para este 2026, la NBA apuesta por el carisma de Betts para conectar con la afición local de Los Ángeles en lo que promete ser un inicio espectacular para el fin de semana de las estrellas.