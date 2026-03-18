Refuerzo estelar para la cría nacional: El rendidor Bodexpress asume su rol de padrillo en Los Caracaros

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El panorama de la cría nacional recibe una noticia de alto impacto con el anuncio de la importación del purasangre Bodexpress. El destacado corredor, ganador del Clark Stakes (G1) y escolta en el Florida Derby (G1), tiene prevista su llegada al país esta misma semana. Su destino final será el prestigioso Haras Los Caracaros, donde continuará su trayectoria ahora en el rol de semental.

La información trascendió a través de la cuenta oficial en la red social X del asesor hípico Javier Farache. Con esta incorporación, el establecimiento de cría venezolano apuesta por una línea de precocidad y solidez comprobada en las pistas más exigentes de los Estados Unidos.

Un corredor de élite bajo sello zuliano: En La Rinconada

La campaña de Bodexpress en el Norte estuvo marcada por la tutela del entrenador zuliano Gustavo Delgado, quien además figuró como copropietario del ejemplar. El hijo de Bodemeister cumplió una destacada hoja de servicios con un balance de 17 actuaciones para un total de cuatro triunfos.

Su paso por los recintos de Churchill Downs, Gulfstream Park y Pimlico dejó una huella de calidad indiscutible. En términos económicos, el purasangre acumuló una producción superior a los 650.000 dólares, cifra que respalda su jerarquía frente a los mejores lotes de su generación.

Efectividad inmediata en la reproducción

A pesar de contar con solo cinco producciones reducidas en los Estados Unidos, los números de Bodexpress como semental son reveladores. Su primera camada, nacida en el año 2022, exhibe una efectividad notable en las pistas norteamericanas.

Hasta la fecha, el padrillo registra 25 ganadores y tres vencedores en pruebas de grado (Stakes Winners). Entre sus hijos más destacados sobresalen:

Express Kid: Ganador del Remington Springboard Mile S. y segundo en el Sunland Park Derby.

Hot Girl Walk: Vencedora del Generous Portion S.

Santa Barbarian: Ganador del Snow Chief S.

Impacto en la cría venezolana

La llegada de Bodexpress representa un soplo de aire fresco para el turf nacional. Su perfil de semental joven, con resultados inmediatos en una hípica tan competitiva como la estadounidense, lo posiciona como una de las opciones más atractivas para los criadores locales. El Haras Los Caracaros reafirma así su compromiso con la excelencia genética al sumar un nombre de peso internacional a su padrote.