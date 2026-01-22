Los Dodgers dominan la MLB con 8 jugadores élite

Suscríbete a nuestros canales

Tras revelarse el ranking de los mejores jugadores del momento, queda en evidencia que los Dodgers de Los Ángeles no solo están construyendo un equipo, sino una dinastía basada en el talento de élite.

En la cima del mundo del béisbol se mantiene, sin sorpresas, Shohei Ohtani (No. 1). El fenómeno japonés sigue redefiniendo lo que es posible en el diamante, consolidándose como la figura más dominante y mediática del deporte.

Sin embargo, Ohtani no está solo en la parte alta de la lista. Sus compatriotas y compañeros de equipo refuerzan la inversión histórica de la organización:

Yoshinobu Yamamoto (No. 13): Quien ya se asienta como uno de los brazos más temidos de la liga.

Mookie Betts (No. 18): El motor polivalente que sigue demostrando que es un futuro "Hall of Famer" en activo.

La columna vertebral de Los Ángeles

El dominio de los Dodgers se extiende a lo largo de todo el Top 25. Con Will Smith (No. 20) consolidado como el mejor receptor ofensivo de la liga y el eterno Freddie Freeman (No. 22) aportando la consistencia de un MVP, el equipo californiano presume de tener 6 jugadores entre los mejores 22 del planeta.

Justo en medio de la avanzada angelina aparece Kyle Tucker (No. 21); la nueva adquisición se consolida como un baluarte de eficiencia silenciosa y poder zurdo, siendo uno de los jugadores más completos del joven circuito.

Más adelante en la lista, el pitcheo toma el protagonismo con dos perfiles contrastantes pero igualmente letales. En el puesto No. 54 se ubica Blake Snell, el dos veces ganador del Cy Young, cuya capacidad para dominar cualquier alineación con su repertorio eléctrico lo mantiene como un "as" codiciado. Finalmente, el honor de representar a los relevistas recae en Edwin Díaz (No. 83); el cerrador sigue siendo el estándar de oro cuando se trata de silenciar el noveno episodio al ritmo de sus ya famosas trompetas.

Este listado no solo refleja estadísticas individuales, sino el valor de mercado y la capacidad de decidir campeonatos. Los Dodgers parecen haber acaparado el mercado de la excelencia.