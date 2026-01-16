MLB: Dodgers 2026 presenta un lineup con campañas élite

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles para la edición 2026 de Grandes Ligas presenta un lineup superlativo. La llegada de Kyle Tucker es la última figura de un equipo que antes era temible, pero ahora da pavor enfrentar. De hecho, cada pelotero de la alineación ha tenido una campaña élite en la liga.

La organización de Los Ángeles no necesitaba a Tucker para ganar el tricampeonato de Serie Mundial en 2026. Sin embargo, su llega a Dodgers lo convierte en un rival difícil de batir y más porque en ese lineup cada pelotero ha tenido una campaña élite en su carrera en MLB.

Desde Shohei Ohtani (1er bate) hasta Andy Pages (9no bate) cada pelotero del lineup ha tenido al menos una campaña de fWAR de 4.0 o más. Esto solo significa que construyeron una alineación ofensiva de nivel élite para buscar el campeonato de Serie Mundial y defender el título por segunda vez.

Dodgers de Los Ángeles y un Lineup élite para 2026

Dodgers de Los Ángeles ha construido un lineup poderoso a nivel de contacto y poder para la temporada 2026. Hasta Andy Pages ha tenido una campaña élite en la liga con 4.1 de fWAR en su carrera y es el 9no bate. Esto solo responde a tener un equipo capaz de producir en cualquier turno.

Lineup por encima de 4.0 fWAR en Grandes Ligas:

1B: Ohtani - 9.4 fWAR

2B: Betts - 10.2 fWAR

3B: Freeman - 7.7 fWAR

4B: Tucker - 4.9 fWAR

5B: Smith - 4.6 fWAR

6B: Muncy - 4.5 fWAR

7B: Hernández - 4.0 fWAR

8B: Edman - 5.4 fWAR

9B: Pages - 4.1 fWAR

Hay que recordar que el fWAR general de la liga es de 2.4; por lo que tener al menos una campaña en 4.0 convierte al equipo en uno de los más temibles en la historia de Grandes Ligas. Dodgers está preparado (al menos ofensivamente) para pelear por la Serie Mundial 2026.

Kyle Tucker el 4to bate perfecto para Dodgers de Los Ángeles

Kyle Tucker puede ser la pieza perfecta para Dodgers de Los Ángeles, ya que cuenta con el contacto y poder necesario para ser decisivo. Detrás de Ohtani, Betts y Freeman, Tucker podría ser ese jugador con las extrabases necesarias para lograr muchas carreras remolcadas.

Como 4to bate, Kyle batea: .266 de promedio con 96 hits, 18 jonrones y 61 impulsadas. Sin embargo, cuando tiene jugadores en posición anotadora registra: .296 de promedio con 204 hits y 326 impulsadas. El complemento perfecto para el trío ofensivo de Dodgers en 2026.