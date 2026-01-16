Los Dodgers rompen el mercado: Kyle Tucker llega a Los Ángeles por 240 millones

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han dado el golpe definitivo en la agencia libre. Según informó Robert Murray de FanSided, la organización angelina y el jardinero estelar Kyle Tucker han alcanzado un acuerdo por cuatro años y 240 millones de dólares.

Este contrato no solo asegura a uno de los bates más consistentes del béisbol, sino que redefine la estructura salarial de la liga. El acuerdo incluye cláusulas de rescisión (opt-outs) después del segundo y tercer año, lo que otorga al jugador de 28 años una flexibilidad contractual considerable, según reportó Ken Rosenthal de The Athletic.

El segundo salario más alto de la Gran Carpa

Con un valor anual promedio (AAV) de 60 millones de dólares, Tucker se posiciona como el segundo jugador mejor pagado por temporada en la historia de las Grandes Ligas. Solo es superado por su ahora compañero de equipo, la superestrella japonesa Shohei Ohtani.

Esta inversión subraya la capacidad financiera de los Dodgers para rodear a su núcleo de estrellas con el mejor talento disponible, consolidando lo que muchos analistas ya consideran una de las alineaciones más temibles de todos los tiempos.

La carrera por el "Three-peat"

Los Dodgers, actuales bicampeones de la Serie Mundial, no han escatimado en gastos durante este invierno. La firma de Tucker se suma a la reciente incorporación del cerrador estrella Edwin Díaz, dejando clara la intención de la gerencia: convertirse en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York lo lograran entre 1998 y 2000.

Tucker era el "premio gordo" de la agencia libre y, antes de decidirse por el azul de los Dodgers, sostuvo reuniones de alto nivel con los Toronto Blue Jays y los New York Mets, quienes buscaban desesperadamente sus servicios para liderar sus respectivos proyectos.

Un perfil de Guante de Oro y bate de plata

A sus 28 años, Tucker llega a California en la plenitud de su carrera. El cuatro veces All-Star y ganador del Guante de Oro en 2022 aporta un equilibrio perfecto entre defensa de élite y poder ofensivo.

En sus ocho temporadas previas, divididas entre los Astros de Houston y los Cachorros de Chicago, Tucker ha registrado números impresionantes:

Promedio de bateo: .273

Línea ofensiva: .358 OBP / .507 SLG

Poder y velocidad: 147 cuadrangulares y 119 bases robadas.

Con 490 carreras impulsadas en su historial, se espera que Tucker ocupe un lugar privilegiado en el orden al bate de Dave Roberts, probablemente protegiendo a figuras como Mookie Betts u Freddie Freeman, creando un dilema constante para los lanzadores rivales.