Movimientos en Denver: Willi Castro se une a las nuevas caras de los Rockies

Suscríbete a nuestros canales

Los Rockies de Colorado han dado un paso importante para fortalecer su profundidad de banca y versatilidad en el terreno. Según informó Robert Murray de FanSided, la organización llegó a un acuerdo por dos temporadas y $12.8 millones con el veterano jugador utilitario Willi Castro.

Un perfil polifuncional para el Coors Field

Castro viene de una campaña 2025 en la que dividió su tiempo entre los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago. Aunque sus números ofensivos fueron discretos, con una línea de bateo de .226/.313/.366, el dominicano compensó con su capacidad de generar juego: sumó 31 extrabases y estafó 10 almohadillas.

Sin embargo, su mayor valor reside en su guante. Castro defendió seis posiciones diferentes el año pasado, demostrando una movilidad que será clave en las amplias dimensiones del Coors Field. Además, su potencia de brazo sigue siendo élite, ubicándose en el percentil 86 según los registros de Baseball Savant.

En busca de la chispa de 2024

A sus 28 años, Castro todavía es visto como un jugador con un techo alto. Los Rockies apuestan a que el jugador pueda recuperar la forma que lo llevó al All-Star en 2024, cuando registró la mejor campaña de su carrera en las Mayores. La altitud de Denver y el espacio en los callejones del estadio podrían ayudar a que sus números de extrabases vuelvan a subir, especialmente aprovechando su velocidad.

Colorado se mantiene activo en el mercado

La llegada de Castro no es un movimiento aislado. Los Rockies han mostrado una agresividad inusual en la última semana para apuntalar sus puntos débiles. Esta firma se suma a las recientes incorporaciones del jardinero Jake McCarthy y del experimentado lanzador abridor Michael Lorenzen.

Con estos movimientos, la gerencia de Colorado parece enfocada en rodear a su núcleo joven con veteranos probados que aporten flexibilidad defensiva y estabilidad en el montículo de cara a la próxima temporada.