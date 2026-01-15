WBC: Clayton Kershaw dice sí al Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Clayton Kershaw es uno de los lanzadores más importantes y letales de los últimos 15 años en Grandes Ligas. Luego de una brillante carrera con Dodgers de Los Ángeles el jugador de 37 años se retiró de manera profesional; pero antes de colgar los guantes como tal, estará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Kershaw le dijo sí a los Estados Unidos y formará parte del cuerpo de lanzadores del equipo. De esta manera cerrará su carrera en el beisbol compitiendo por un título internacional con su país. No se sabe que rol tendrá, si como abridor en algunos juegos o como parte del bullpen.

El Clásico Mundial 2026 se perfila como uno de los más competitivos, y la inclusión de Clayton refuerza el atractivo del evento. Para Estados Unidos, contar con un ícono como él no solo aporta calidad en el montículo; también liderazgo en el clubhouse y peso simbólico ante rivales de élite.

¿Qué implica tener a Clayton Kershaw en el grupo de USA para el Clásico Mundial 2026?

La inclusión de Clayton Kershaw aporta jerarquía inmediata al roster de Estados Unidos. Su trayectoria en Grandes Ligas, con múltiples Cy Young y una carrera de Salón de la Fama, convierte su presencia en un símbolo de liderazgo y experiencia para un equipo que busca reconquistar el título mundial.

Más allá del rendimiento en el montículo, Kershaw representa el espíritu competitivo de Team USA. Su decisión de participar, tras años de ausencias por lesiones o calendario, envía un mensaje claro: el torneo importa, y los grandes nombres están dispuestos a defender la bandera en el escenario global.

Para los rivales, enfrentar a Clayton implica lidiar con un lanzador cerebral, preciso y capaz de dominar en partidos clave. Para sus compañeros, tenerlo en el clubhouse significa contar con una figura que inspira, guía y eleva el estándar competitivo. Su presencia transforma el grupo desde adentro.