Clayton Kershaw pone fin a su magnífica carrera en la MLB

A pocas jornadas de culminar la temporada regular de las Grandes Ligas, Clayton Kershaw anunció su retiro como pelotero activo luego de 18 años de carrera. La decisión llega tras un 2025 bastante positivo en cuanto a su rendimiento, sin mencionar que los Dodgers de Los Ángeles apuntan a disputar nuevamente la Serie Mundial.

Kershaw y un 2025 de menos a más

Previo al arranque de la campaña 2025, Dodgers y Clayton Kershaw llegaron a un acuerdo en la agencia libre para otra temporada más juntos. Sin embargo, a mediados de marzo debió pasar por el quirófano debido a un inconveniente en uno de los dedos de su pie. Ante esto, el lanzador debió afrontar un largo proceso de rehabilitación que duró dos meses exactos.

Ya a partir de mayo, el zurdo de 37 años demostró que su calidad se mantuvo intacta, y desde entonces sacó a lucir esa vasta experiencia en la MLB. Vale mencionar que de sus 20 presentaciones este año, en un total de tres no permitió anotaciones, mientras que en seis apenas toleró una.

Además, otro dato que habla de su gran temporada tiene que ver con su rendimiento durante el mes de agosto. Y es que según datos de OptaSTATS, se trata del único lanzador en ganar cinco juegos en un mes con menos de 400 lanzamientos totales (realizó 395).

Números de Clayton Kershaw en la temporada 2025

20 juegos

10 victorias

2 derrotas

3.53 EFE

1.22 WHIP

94 hits

44 carreras

30 bases por bolas

71 ponches

102.0 innings

Una carrera llena de premios

Clayton Kershaw debutó en 2008 contra los Cardenales de San Luis, en un encuentro donde permitió dos carreras y ponchó a siete rivales en seis episodios. A partir de entonces se fue ganando la confianza de todos dentro de la organización, algo que le permitió mantenerse con los Dodgers en sus 18 años de carrera.

"No creo que le dé suficiente mérito a veces, lo que significa poder estar en una sola organización durante toda tu carrera. Observas a personas de todos los deportes que han podido hacer eso, y es especial. No quiero perder eso de vista. Estar aquí durante toda mi carrera, por larga que sea, es definitivamente un objetivo", comentó el lanzador a principios de este año.

Si hay que hablar de una de sus mejores zafras, sin duda la de 2011 debe resaltar por encima del resto. Y es que allí no solo fue convocado a su primer All Star Game, sino que además ganó su primer Cy Young, con Triple Corona y Guante de Oro incluido. Su marca fue de 21-5 con 2.28 de efectividad y 248 ponches en 233.1 innings.

Para 2012 obtuvo el Premio Roberto Clemente; en 2013 alzó su segundo Cy Young; mientras que en 2014 ganó el Premio MVP de la Liga Nacional, su tercer Cy Young y lanzó su único no hitter. Cabe agregar que en total fue convocado al Juego de Estrellas en 11 oportunidades.

No hay dudas que Clayton Kershaw pasará a la historia como uno de los mejores lanzadores de su generación. Su camino al Salón de la Fama de Cooperstown podría considerarse casi un hecho, ya que además de esos títulos individuales, sus más de 200 victorias y 3.000 ponches, también es el flamante campeón de dos Series Mundiales.

Números de Clayton Kershaw de por vida en Grandes Ligas