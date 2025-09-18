MLB: Blake Snell logra una nueva hazaña y se une a este histórico lanzador

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Dodgers de Los Ángeles sigue en la batalla por quedarse con un nuevo título divisional en el Oeste de la Liga Nacional. Uno de los aspectos que han brillado exitosamente en los últimos meses es el rendimiento de su rotación abridora, que en la actualidad es liderada por Blake Snell.

El pelotero de 32 años está mostrando su mejor versión de la temporada en esta recta final del calendario en la que su equipo más lo necesita. El zurdo, flamante adquisición del conjunto californiano, se ha convertido en protagonista absoluto después de dos aperturas consecutivas que lo colocan en un nivel de un histórico lanzador que marca un antes y un después en este deporte.

En cada una de sus últimas dos salidas en Grandes Ligas, Snell mostró un dominio casi perfecto: más de 11 ponches, apenas dos imparables permitidos, un máximo de dos boletos, ninguna carrera recibida y cero extrabases. Números que, en la era moderna, solo habían sido alcanzados en apariciones consecutivas por una leyenda, como es el caso de Cy Young, en 1905, según OptaSTATS.

Blake Snell hace historia en la MLB

Si bien es cierto que esta no ha sido la campaña, ha estado limitado por las lesiones; no cabe duda de que su compromiso es seguir demostrando que es uno de los mejores serpentineros de su generación y que ahora, en una franquicia ganadora, puede explotar aún más su potencial desde la lomita.

Con estas actuaciones, no solo consolidó su rol como as de la rotación de los Dodgers, sino que además inscribió su nombre en un registro que llevaba más de un siglo intocable. La comparación con Cy Young, cuyo nombre da vida al premio anual al mejor lanzador en ambas ligas, no es menor, ya que refleja el nivel de dominio y consistencia que pocos serpentineros alcanzan en la Gran Carpa.

Para el cuerpo técnico de Dave Roberts, el momento no podría ser más oportuno. La organización tiene en la mira alcanzar la postemporada y defender su título de campeones, a pesar de no tener el mismo rendimiento colectivo del 2024. Por lo tanto, la capacidad que tiene el zurdo para acumular ponches mientras limita el contacto sólido de los bateadores representa una pesadilla para los bateadores contrarios que buscan hacer daño con cada uno de sus lanzamientos.

Finalmente, Blake Snell debe mantener este nivel sobre la lomita, con la finalidad de ser una de las figuras claves que tengan los Dodgers de Los Ángeles para una postemporada 2025 en la que se espera que regresen a la Serie Mundial en representación de la Liga Nacional.