MLB: Ronald Acuña Jr. consigue una nueva hazaña en su carrera y supera a Ramón Hernández

Ronald Acuña Jr. ha confirmado que se ha reencontrado con mejor versión ofensiva en esta recta final de temporada regular de la Major League Baseball. El estelar jardinero de los Bravos de Atlanta volvió a brillar este miércoles 18 de septiembre, al conectar tres imparables por segundo día consecutivo en la victoria frente a los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

El pelotero de 27 años se fue de 5-3, con dos anotadas y una base robada, con la finalidad de que poco a poco esté retornando a sus óptimas condiciones. Además, en sus últimos 10 juegos, registra siete anotadas, 14 hits, un doble, dos jonrones, tres remolcadas, una base robada, seis boletos, siete ponches y promedio de bateo en .378.

Con esta jornada ante Washington, el venezolano llegó a 75 la cifra de juegos en los que suma al menos tres hits en su carrera dentro de las Grandes Ligas. Dicho dato y según Baseball Reference, esa producción lo coloca en el puesto 28 histórico entre los peloteros criollos, igualando al receptor Ramón Hernández, quien acumuló la misma cantidad en 15 campañas entre 1999 y 2013 con seis equipos distintos.

Ronald Acuña Jr. consigue un nuevo récord en MLB

El “Abusador” alcanzó el registro en apenas ocho temporadas lo que resalta aún más su impacto al máximo nivel. Desde su llegada a las Mayores en 2018, no ha parado de demostrar que es uno de los talentos más importantes de su generación.

Asimismo, el encuentro frente a los Nacionales fue apenas el número 808 de su trayectoria en la MLB, un número que sería mucho más alto si no fuera por las lesiones que lo han perjudicado en los últimos años. Sin embargo, solamente tres venezolanos lograron más partidos con al menos tres imparables: José Altuve (99), Luis Arráez (93) y Magglio Ordóñez (76), respectivamente.

Por si fuera poco, estos registros superan al del propio Miguel Cabrera en sus primeras temporadas en el mejor béisbol del mundo. El histórico criollo cerró su legendaria carrera con 252 juegos de este calibre, la mayor cantidad para un venezolano en la MLB, pero en sus primeros 808 compromisos acumulaba un total de 70.

Sin duda alguna, Ronald Acuña Jr. tiene todo en sus manos para continuar consolidándose entre los pergaminos más importantes entre los venezolanos que han marcado un antes y un después con su presencia a lo largo de la historia en el mejor béisbol del mundo.