Eugenio Suárez sube un lugar en este listado histórico de MLB (+Detalles)

Eugenio Suárez atraviesa un momento díficil con los Marineros de Seattle en la presente temporada 2025 de Grandes Ligas, pero eso no quita el brillante año que está marcando, ofensivamente hablando. El tercera base conectó su jonrón número 46 y se sigue acercando a la meta de los 50, lo que lo convertiría en el primer venezolano con esa marca.

"Bolibomba", como es apodado, ha tenido altos y bajos en la presente zafra del mejor beisbol del mundo, pero su rendimiento este año ha sido notable, ya que se ha consolidado como uno de los mejores bateadores más peligrosos de la Gran Carpa.

El pasado miércoles, en el juego entre Reales de Kansas City y Marineros de Seattle, Suárez se fue de 4-4, con jonrón, dos carreras remolcadas y tres anotadas, siendo una jornada que le permitió subir un puesto en una lista histórica de bateadores.

Eugenio Suárez sigue haciendo historia en su carrera

Con su jonrón 46 del 2025, Suárez continuó escribiendo su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas, ya que significó el cuadrangular número 322 de su carrera, un batazo que le permitió superar a Ron Gant en la lista de todos los tiempos y quedarse en solitario en el puesto 134.

Con este nuevo logro, el nacido en el estado Bolívar reafirma su consistencia como uno de los peloteros de mayor poder en la última década. Más allá de la cifra, cada jonrón lo acerca a un grupo selecto de artilleros históricos y fortalece su legado como referente del béisbol latino en las Mayores.

Tras esta marca, Eugenio Suárez acumula en 2025 un total de 126 hits, entre ellos 26 dobles y sus 46 jonrones. Además, cuenta con 111 carreras remolcadas, 86 anotadas y un promedio de .230, todo esto en 149 encuentros jugados.