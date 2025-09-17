MLB: ¿Eugenio Suárez podrá llegar a los 50 jonrones en 2025?

Suscríbete a nuestros canales

A menos de dos semanas para el cierre de la ronda regular de las Grandes Ligas 2025, el venezolano Eugenio Suárez se encuentra en una carrera contrarreloj que ha capturado la atención de todos sus fanáticos. El antesalista de los Marineros de Seattle acumula 45 cuadrangulares al comenzar la jornada de este miércoles 17 de septiembre, cifra que lo tiene como el quinto máximo jonronero en lo que va de la temporada.

El pelotero de 34 años no ha parado de demostrar que es uno de los bateadores con mayor poder en este deporte. Sus números en esta zafra lo han establecido como un dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

El récord personal de Suárez en una temporada es de 49 vuelacercas, logrado en 2019 cuando vestía el uniforme de los Rojos de Cincinnati. Sin embargo, la posibilidad de romper la barrera de los 50 vuelacercas es uno de los temas más mencionados en la actualidad en Las Mayores.

¿Eugenio Suárez llega a 50 jonrones?

Su producción ha sido clave en la lucha de los Marineros por asegurar un puesto en la postemporada dentro de la División Este de la Liga Americana. En sus últimos 10 encuentros, ha conectado tres jonrones, lo que alimenta las esperanzas de que pueda cerrar la temporada con una explosión ofensiva que les permita terminar no solo con este récord personal, sino que sería una de las hazañas más importantes para Venezuela.

Para llegar a los 50 cuadrangulares, Suárez necesitaría conectar cinco jonrones adicionales en los pocos juegos restantes, un reto estadísticamente complejo, pero no imposible. De mantenerse saludable y con el mismo ritmo, su rendimiento podría colocarlo en un grupo exclusivo de peloteros latinos con temporadas de 50 o más batazos de vuelta completa.

Finalmente, el cierre de campaña será crucial para la búsqueda de Eugenio Suárez de terminar con 50 cuadrangulares y así marcar una de las temporadas más históricas a nivel ofensivo para un pelotero venezolano dentro del mejor béisbol del mundo.