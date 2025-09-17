Shohei Ohtani acompaña a Sammy Sosa en un grupo único en la historia de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a su jonrón 50 de la temporada 2025, Shohei Ohtani logró hacer historia por múltiples motivos, pese a la derrota 9-6 de Dodgers de Los Ángeles ante Phillies de Filadelfia, el pasado martes.

Cabe destacar que, no solo inauguró un inédito club 50-50, que incluye 50 cuadrangulares y 50 abanicados en una misma temporada, sino que llegó a esta cifra de jonrones por segundo año en fila.

Un selecto grupo

Por otro lado, igualar lo hecho por el nipón en 2024, en lo que respecta a este departamento ofensivo, también supone un nuevo logro en su carrera: es el segundo jugador (no estadounidense) en la historia de las Grandes Ligas que conecta 50 bambinazos en campañas consecutivas.

El primero en hacerlo, fue el icónico jardinero dominicano, Sammy Sosa. En su caso, éste lo logró en cuatro zafras al hilo, registrando 66 en el año 1998, 63 en 1999, 50 en el 2000 y 64 en el 2001.

Por su parte, Ohtani ha podido superar las cuatro decenas de jonrones en cuatro años (2021, 2023, 2024, 2025), sin embargo, hilvana tres temporadas con más de 40 jonrones.