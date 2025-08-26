Cal Raleigh entra en un selecto club con Barry Bonds y Sammy Sosa a punta de fuerza (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

No hay duda alguna, el gran nombre de la temporada 2025 de las Grandes Ligas ha sido Cal Raleigh. El receptor de los Marineros de Seattle volvió a ser clave en un triunfo de su equipo, al convertirse este lunes 25 de agosto en el primer pelotero en llegar a 50 cuadrangulares en la presente campaña.

Con estos bestiales números, el careta ya se convirtió en el catcher con más batazos de vuelta completa en una misma temporada en toda la historia de Las Mayores, al superar los 48 que conectó Salvador Pérez en la temporada 2021.

Además, últimamente cada batazo de Cal Raleigh viene cargado de un enorme significado histórico. Por ejemplo, hace tan solo unos días la figura de Seattle entró en un club sumamente selecto de jonroneros en la Gran Carpa, en el que están presentes nombres de la talla de Barry Bonds, Roger Maris, Mark McGwire, Babe Ruth o Aaron Judge, por mencionar algunos.

Cal Raleigh entre los grandes jonroneros de la historia

Y es que, en los últimos compromisos que se han jugado en las Grandes Ligas, Cal Raleigh ha estado verdaderamente encendido. Este 24 de agosto, conectó par de cuadrangulares ante los Atléticos, para de esta forma convertirse en tan solo en el noveno jugador en toda la historia del beisbol en acumular 49 o más jonrones en los primeros 131 juegos de temporada regular de su equipo.

Los otros ocho peloteros en lograr esta hazaña son verdaderamente superestrellas del beisbol, por lo que no cabe duda de que lo hecho por Raleigh es algo digno de enmarcar.

Bateadores con 49+ vuelacercas en los primeros 131 juegos de su equipo en un año: