Revelan detalle del apuñalamiento del padre de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha dado de que hablar y no solo por lo que puede hacer en el campo de juego, sino también por su entorno familiar. Mounir Nasraoui es el padre del joven delantero de 18 años, quien vivio un suceso que lo ubico en el centro del huracán. El pasado 14 de agosto de 2024, el papá Yamal sufrió un apuñalamiento, que lo llevó a estar hospitalizado por las heridas causadas (tres en concreto que lo tuvieron en estado grave). Desde ese momento se apertura una investigación para conocer los motivos de este acto atroz.

Es hasta esta fecha que se conocen mayores detalles de aquel acontecimiento. La pelea ocurrió en una calle de Rocafonda, en el barrio de Mataró, donde sucedió el apuñalamiento del padre de Yamal.

Nasraouri hace unos días tuvo que declarar en el juzgado de instrucción 3 de Mataró, sin embargo lo hizo no como víctima, sino como imputado. Y es que la defensa del agresor fundamentó que actuó por 'error' tras quitarle el cuchillo a uno de los acompañantes de Nasraoui, luego de recibir un golpe de puño que le fracturó el tabique nasal.

Según el informe de la causa revelado por el medio La Vanguardia, describe que los presuntos agresores, dos hermanos, el padre y un amigo de la familia, esperaron la llegada de Mounir Nasraoui al estacionamiento del campo de fútbol del barrio de Rocafonda.

¿Qué ocasionó la pelea?

El primer detonante del conflicto fue cuando el padre de Lamine Yamal se encontraba caminando solo por la calle Franck Marsha, y desde lo alto de un edificio, específicamente el tercer piso, le arrojaron agua. Se trataba de un niño quien jugaba con un tobo de agua. Los familiares del menor de edad bajaron a la calle y se desencadeno la primera discusión. "Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego", expuso a los agentes de la policía.

De allí deciden reunirse con dos amigos de Mataró en Barcelona y, en horas de la noche, regresaron al estacionamiento del campo de fútbol de Rocafonda, donde se sucito la agresión. Los integrantes de esta familia llevaban tenían desde el primer momento el cuchillo de defensa y una piedra de "Mounir ha corrido, él (el del cuchillo) viene detrás de él y le pincha. Se lo clava dos o tres veces en el pecho y el costado".

Uno de los amigos del padre de Lamine declaró en la corte que a Nasraoui "le querían matar. Uno llevaba un cuchillo". Además, aclaró que "empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo".

Luego de ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos, sin embargo continua sosteniendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal.