¿A Barcelona le conviene el retraso de las obras del Camp Nou?

Distintos temas son los que se relacionan en el Barcelona y los avances con la renovación de su recinto: el Spotify Camp Nou. Ya no es solo lo que se relaciona con la fecha en la que podrán volver a jugar en el estadio, sino otros aspectos que siguen llamando la atención.

Por ejemplo, uno de esos temas está en lo económico y las implicaciones que rodean al estadio en cuanto a grandes cifras de dinero en caso de retrasos, que estaría contemplado incluso en el mismo contrato con la empresa encargada de los trabajos: Limak.

En Récord, el diario mexicano, han recordado que el club tenía pactado con la empresa unos castigos económicos en caso de retrasos con un millón de euros por día de demora en la entregas parciales de las obras.

Ese mismo medio apunta a que la propia Limak: "debería unos 300 millones de euros por atrasos", una cifra nada desdeñable para la entidad azulgrana en su situación actual de búsquedas del resurgir financiero.

Barcelona no ha dado pasos en esa dirección

Pese a lo acordado en ese contrato, desde el cuadro culé no han dado demostraciones de querer hacer efectiva esa cláusula y hacerse con toda esa cantidad de dinero.

Esa decisión estaría apegada a que no quisieran afectar el orden determinado de los trabajos en el Camp Nou y su presidente, Joan Laporta, han dado señales en ese contexto.

Por lo pronto, desde el diario Sport han apuntado en recientes informaciones que "esta misma semana podría recibir el Barça la Licencia de Primera Ocupación de la fase 1A, que permitiría el regreso al estadio con 27.000 espectadores que ocuparían las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur".

Una noticia que acerca a Barcelona al regreso soñado a su estadio y que tiene a noviembre como el mes en el que se pueda dar parcialmente esa vuelta, sobre todo, después de finalizada la fase 1B, es decir para un aforo de 45.000 personas, que permitiría ocupar las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral.