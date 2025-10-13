Buenas noticias para el Barça: Lamine Yamal ya trabaja con el grupo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona arrancó este lunes sus entrenamientos con una gran noticia: el regreso de Lamine Yamal al grupo tras su lesión en el pubis. El joven delantero, que había recaído después del partido contra el PSG el pasado 1 de octubre, ya se ejercitó junto a sus compañeros y apunta a entrar en la convocatoria para el encuentro del sábado frente al Girona.

Preparándose para volver a la acción

A través de un video publicado por EFE, Yamal se mostró recuperado en la sesión realizada en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva. Aunque el entrenamiento fue reducido por la ausencia de los internacionales, el delantero aprovechó cada minuto para retomar ritmo y sensaciones, dejando claro que su vuelta a la cancha está cada vez más cerca, asói

La reincorporación de Lamine al grupo es un impulso para el equipo y para el técnico Hansi Flick, quien ha tenido que gestionar varias bajas importantes en las últimas semanas. Con jugadores clave como Gavi, Ter Stegen y Raphinha fuera por lesión, contar con este jugador aporta frescura y opciones ofensivas para los próximos compromisos.

El delantero mostró buena disposición y participación en los ejercicios, y su presencia en la convocatoria frente al Girona parece cada vez más probable. La esperanza del Barça es que su regreso sea un revulsivo que ayude a mantener la dinámica del equipo y a generar desequilibrio en ataque.

Con Lamine Yamal de vuelta, el Barcelona no solo recupera talento y velocidad por las bandas, sino también confianza en un tramo de la temporada en el que cada jugador cuenta. Su regreso será sin duda uno de los focos de atención para los aficionados este fin de semana.