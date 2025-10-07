¿Hansi Flick podrá contar con Lamine Yamal para el clásico?

Suscríbete a nuestros canales

Los médicos del Barcelona trabajan sin parar para que Hansi Flick pueda tener disponible a Lamine Yamal y al resto de jugadores que se encuentra de baja. En la enfermería culé a fecha de hoy están: Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi, Joan García y Ter Stegen. Sin embargo, la mayor atención está en la recuperación del joven de 18 años.

La semana pasada el técnico alemán sembró pánico en la afición culé tras declarar que, la presencia de Lamine Yamal no estaba garantizada para el clásico que se llevará a cabo el 26 de octubre. Pero con el pasar de los días el panorama ha ido cambiando y hay señales claras sobre la disponibilidad del delantero para enfrentar al Real Madrid, e incluso podría reaparecer antes.

El joven catalán continúa cumpliendo un plan exigente para lograr su recuperación, con y firme objetivo de reincorporarse al equipo lo antes posible. Según los tiempos qje se estiman, Yamal podría estar listo para la jornada frente al Girona. De pronto, no para jugar los 90, pero si pero sí para entrar en la convocatoria y quizás pueda tomar pocos minutos.

Presente en el clásico

Incluso, si todo marcha cómo se espera y no surge alguna complicación de última hora, Yamal podrá regresar con el grupo el día 18. Lo que se traduce a que, estaría en condiciones de jugar los partidos frente al Olympiacos en la Champions, que se disputará el martes 21, y seguidamente el Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu