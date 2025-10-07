FC Barcelona reduce su deuda y crece económicamente (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tras una mala gestión entre 2019 y 2020, bajo la presidencia de Josep María Bartomeu, el FC Barcelona afronta un complejo panorama económico y hace frente a una gran deuda que se ha venido acumulando.

Múltiples fichajes se hicieron por cifras exorbitantes (Philippe Coutinho por 120 millones de euros, Ousmane Dembélé por 105 millones y Antoine Griezmann por 120 millones, principalmente), pero también la reducción de ingresos durante la pandemia agravaron la situación.

Sin embargo, de acuerdo con el ejercicio económico divulgado -este martes- por la junta directiva blaugrana, hay nuevos síntomas de mejoría y crecimiento.

¿Qué dice el equipo al respecto?

Por medio de varias estadísticas, las proyecciones económicas del equipo esta zafra 2025-2026 deben superar la positiva campaña 2024-2025, según comenta la intitución por medio de un comunicado oficial.

Asimismo, el frente gerencial del conjunto catalán aclaró que el regreso al Spotify Camp Nou será un catalizador efectivo de cara a esa gestión.

''Los buenos resultados deportivos y la respuesta de la afición han impulsado los ingresos del Estadio en más de 39 millones, mientras que el récord de asistencia y el rendimiento comercial han contribuido a consolidar el crecimiento. La reducción de la deuda y el control salarial sitúan el Barça en una posición sólida para afrontar la nueva temporada, con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros de ingresos ordinarios y prevé mantener los resultados positivos por tercer ejercicio consecutivo''

Asimismo, el equipo logró reducir 90 millones de euros en deudas, para que este número bajara a 469 millones de euros. Un récord histórico de Merchandising (170 millones de euros) y Patrocinios (259 millons de euros) fueron claves en este avance.